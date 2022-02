Tournoi des 6 Nations : L'Afrique du Sud à la place de l'Italie à partir de 2025 ?

L'Italie reversée dans le Tournoi B ?

L'information révélée ce jeudi par le Daily Mail a fait l'effet d'une bombe dans le monde de l'ovalie.au sein de cette compétition historiquement réservée uniquement aux nations européennes. Alors que l'Afrique du Sud a renouvelé (au même titre que la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Argentine) ce mercredi son engagement auprès du Rugby Championship (sans quoi, elle aurait intégré le Tournoi plus tôt encore), l'équivalent du Tournoi des 6 Nations pour les pays de l'hémisphère sud, et que l'Italie bénéficie d'ores et déjà du soutien des dirigeants du rugby européen, qui n'a pas tardé à s'insurger - à l'instar de la Fédération italienne de rugby - devant cette perspective de voir la Squadra Azzurra éjectée au profit des Sud-Africains, ces derniers, qui avaient émis le souhait de se mesurer aux équipes de l'hémisphère nord, auraient vu leur requête aboutir.N'en déplaise à cette équipe d'Italie, certes une fois de plus promise à la cuillère de bois (la septième de suite de ces Italiens battus lors de leurs 34 derniers matchs), qui avait rejoint en 2000 l'Angleterre, l'Ecosse, le pays de Galles, l'Irlande et la France sur la liste des participants au Tournoi. Initialement, si les arrivées prochaines du Japon et de l'Afrique du Sud avaient toujours figuré dans les tuyaux, il était parallèlement question que le nombre de pays en lice augmente, et passe éventuellement à sept ou à huit dans le cas où le Japon et l'Afrique du Sud, qui ne sont pourtant pas des équipes européennes, soient autorisés à découvrir le Tournoi., et donc de faire de l'Italie - appelée à être reversé dans le Tournoi B - le dindon de cette farce qui devrait voir de la même façon les franchises sud-africaines disputer dès la saison prochaine la... Coupe d'Europe. Le monde à l'envers.