Tournoi des 6 Nations (J4) : Les Bleus souffrent mais gagnent au pays de Galles

Quatre sur quatre pour le XV de France, qui n'a jamais été si proche d'un Grand Chelem dans le Tournoi des 6 Nations depuis son dernier succès, en 2010 ! Les Bleus sont allés s'imposer au pays de Galles sur le score de 9-13 lors de la 4eme journée et auront donc droit à une finale samedi prochain contre l'Angleterre au Stade de France. Après les victoires spectaculaires contre l'Italie, l'Irlande et l'Ecosse, avec au moins 30 points marqués à chaque fois, les hommes de Fabien Galthié ont dû enfiler le bleu de chauffe à Cardiff, mais se sont montrés assez efficaces en attaque pour aller marquer le seul essai du match, et héroïques en défense pour tenir jusqu'au bout et décrocher ce précieux succès.



Plus d'infos à venir...



TOURNOI DES 6 NATIONS 2022 / 4EME JOURNEE



Vendredi 11 mars 2022

Pays de Galles - France : 9-13



Samedi 12 mars 2022

15h15 : Italie - Ecosse

17h45 : Angleterre - Irlande



Classement

1- France 18 points

2- Irlande 11

3- Angleterre 10

4- Ecosse 5

5- Pays de Galles 6

6- Italie 0