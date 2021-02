Tournoi des 6 Nations (J2) : Les Bleus brisent la malédiction

🇫🇷😍C'EST FAIT ! LA FRANCE RÉUSSIT L'EXPLOIT ! 💪

Au terme d'une dernière minute irrespirable, les Bleus s'imposent en Irlande (13-15) et sont toujours en course pour le Grand Chelem. Immense performance des Français ! #IRLFRA



— France tv sport (@francetvsport) February 14, 2021







13 février 2011 – 14 février 2021. Depuis dix ans, le XV de France n’était jamais parvenu à s’imposer en Irlande lors du Tournoi des 6 Nations, mais les hommes de Fabien Galthié ont brisé la malédiction en allant l’emporter 15-13 ce dimanche à Dublin, au terme d’une rencontre âpre où ils ont tremblé jusqu’au bout. Mais c’est un match qu’ils auraient peut-être perdu il y a un ou deux ans… Les Bleus ont vécu une première demi-heure difficile, à l’image de ces trois lancers en touche ratés, et de cette première pénalité manquée par Matthieu Jalibert. C’est d’ailleurs Billy Burns qui a ouvert le score à la 20eme minute, et les choses se sont encore plus compliquées pour les Bleus avec la sortie pour cause de carton jaune de Bernard La Roux, auteur d’un croc-en-jambe sur Keith Earls. Puis James Lowe a cru marquer un essai, mais Brice Dulin, excellent lors de cette rencontre (il a d’ailleurs été élu homme du match) l’a poussé en touche pour quelques millimètres. Malgré tout, ce sont bien les hommes de Fabien Galthié, en infériorité numérique, qui ont inscrit le premier essai de la rencontre ! Lors de la première incursion française dans les 22 adverses, Antoine Dupont et Damian Penaud ont transpercé la ligne irlandaise, puis Gaël Fickou a fini par trouver Charles Ollivon côté gauche, et le capitaine bleu est allé marquer son 8eme essai international (3-7, 30eme). Matthieu Jalibert a jouté trois points de plus sur pénalité, et la France a regagné les vestiaires en menant 10-3.

🇫🇷😍Quel essai sublime de Charles Ollivon !



Les Bleus réussissent un joli mouvement collectif et Gaël Fickou sert délicieusement son capitaine qui va marquer le premier essai du match #IRLFRA



▶ Suivez Irlande - France en direct : https://t.co/00fzenccLO pic.twitter.com/dHQBcewy8o

— France tv sport (@francetvsport) February 14, 2021





Un seul essai encaissé par les Bleus



En deuxième période, la France a moins laissé la possession du ballon aux Irlandais, et cela a payé à la 54eme, avec le 7eme essai international de Damian Penaud. Après un bon travail de Mohamed Haouas puis un renversement de jeu de Jalibert, Fickou a trouvé Dulin qui s’est défait de la défense irlandaise et a donné à une main à Penaud, qui a tendu le bras pour marquer dans le coin droit (3-15, 54eme). Deux minutes plus tard, les Irlandais ont repris espoir sur un essai un peu gag, avec le talonneur Ronan Kelleher qui a effectué la touche sur la ligne des 22, Ollivon a contré le ballon, qui a atterri dans les bras de Kelleher qui n’a plus eu qu’à courir jusqu’à l’en-but (10-15, 56eme). Ross Byrne a ajouté une pénalité pour ramener les Irlandais à -2 à seize minutes de la fin. Mais les Français ont très bien défendu pour aller chercher cette victoire. C’est donc un deuxième succès pour les Bleus, très solides sans être flamboyants ce dimanche, mais qui prennent la tête du classement à égalité avec le pays de Galles, qui est l’autre équipe à pouvoir encore rêver du Grand Chelem. Après deux matchs à l’extérieur, les Bleus retrouveront le Stade de France dans deux semaines pour affronter l’Ecosse, tandis que les Gallois recevront l’Angleterre. Cette troisième journée pourrait bien être un tournant de ce Tournoi 2021 !

🇫🇷🏉 L'essai de Damian Penaud !

L'ailier des Bleus profite de l'excellent travail de Brice Dulin pour marquer le deuxième essai du match. La France mène 15 à 3 #IRLFRA



▶ Suivez Irlande - France en direct : https://t.co/00fzenccLO pic.twitter.com/HTvK8SmC7h



— France tv sport (@francetvsport) February 14, 2021







Classement

1- France 9 points

2- Pays de Galles 9

3- Angleterre 6

4- Ecosse 5

5- Irlande 2

6- Italie 0



2eme journée

Samedi 13 février 2021

Angleterre - Italie : 41-18

Ecosse - Pays de Galles : 24-25



Dimanche 14 février 2021

Irlande - France : 13-15