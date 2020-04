Tournoi des 6 Nations : Haouas et Marler purgent leur suspension pendant le confinement

A situation exceptionnelle, sanction exceptionnelle. Alors qu’en temps normal, les rugbymen doivent purger leur suspension pendant la période de compétition (ce qui semble on ne peut plus logique), les joueurs ayant écopé de sanctions pendant le Tournoi des 6 Nations purgent leur suspension pendant le confinement, et pourront donc rejouer lorsque la saison de rugby reprendra. Ainsi, le pilier anglais Joe Marler, suspendu dix semaines pour avoir touché les parties génitales du Gallois Alun Wyn Jones, verra sa suspension se terminer le 24 mai et pourra donc rejouer dès que la saison anglaise reprendra (pas avant le 27 juin) sans avoir eu l’impression d’être puni.

Rendez-vous la saison prochaine pour Haouas

Idem pour le pilier français de Montpellier Mohamed Haouas, exclu lors de la défaite en Ecosse le 8 mars et suspendu trois semaines. « Consécutif à sa suspension lors du match Écosse-France, durant le tournoi des Six Nations 2020, la FFR confirme que Mohamed Haouas, qui a écopé de 3 semaines de suspension en commission de discipline, peut purger cette sanction pendant le confinement, et donc rejouer dès la reprise de la saison sportive », a fait savoir la FFR dans un communiqué. Mais la LNR ayant décidé de reprendre la saison au mieux au mois d’août avec directement des phases finales, et le club de Haouas, Montpellier, étant huitième au moment de la suspension de la saison et donc non qualifiable pour les phases finales, on ne verra pas le pilier avant la saison prochaine.