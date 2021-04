Tournoi des 6 Nations (F/Finale) : Un seul changement pour les Bleues face à l'Angleterre

Corson et Trémoulière sur le banc

Le XV de départ de la France face à l’Angleterre

Annick Hayraud a fait sienne la maxime « On ne change pas une équipe qui gagne ». A deux jours de la finale du Tournoi des 6 Nations féminin face à l’Angleterre, le staff du XV de France a décidé de conserver l’équipe qui a étrillé l’Irlande le week-end dernier sur la pelouse de Donnybrook pour valider sa qualification. Toutefois, un changement s’est avéré nécessaire au centre de la troisième-ligne. Titularisée face au XV de Trèfle, la Montpelliéraine Emeline Gros a été contrainte de déclarer forfait pour cette finale en raison d’une blessure à une épaule. Entrée en cours de jeu le week-end dernier, Romane Ménager fait ainsi son entrée dans le XV de départ et formera la troisième ligne aux côtés de Marjorie Mayans et de la capitaine des Bleues Gaëlle Hermet.Une titularisation de Romane Ménager qui intervient alors qu’elle n’a retrouvé le groupe que pour le match face à l’Irlande, ayant manqué la démonstration offensive face au pays de Galles en raison d’une sélection avec l’équipe de France de rugby à 7 pour le tournoi de Dubaï. Un retour avec le XV de France qui avait été célébré avec un essai samedi dernier. Si les changements sont très limités dans le XV de départ, Annick Hayraud et son staff ont décidé de revoir la composition du banc de touche. La Parisienn Lenaïg Corson (30 sélections) ainsi que la meilleure joueuse de la dernière décennie Jessy Trémoulière (61 sélections) font leur retour dans le groupe et apporteront leur expérience pour la deuxième partie de la rencontre. Ce qui ne sera pas de trop pour aller chercher une septième victoire dans le Tournoi, faisant suite à celle obtenue en 2018.Boulard - Boujard, Neisen, Ulutule, Banet - (o) Drouin, (m) Sansus - Hermet, R.Ménager, Mayans - Ndiaye, Fall - Bernadou, Sochat, DeshayeTouyé, Traoré, Joyeux, Corson, Diallo, Bourdon, Peyronnet, Trémoulière