Seule la France peut encore rêver de Grand Chelem

Une semaine après avoir dominé l'Italie lors de son entrée en lice dans le Tournoi des 6 Nations (37-10), le XV de France retrouvait son jardin du Stade de France pour affronter l'Irlande, considérée telle une référence actuellement au niveau mondial. Vainqueur du pays de Galles sur le score de 29-7 samedi dernier,, mais avec une ferme intention de signer une seconde victoire consécutive dans le Tournoi et ainsi prolonger sa série d'invincibilité à 10 victoires.Devant un public jouant à la perfection son rôle de 16eme homme, les Bleus surprennent les hommes en vert grâce à une combinaison estampillée Stade Toulousain. Mais quelques minutes plus tard, les Irlandais ont rendu la pareille aux Tricolores avec un essai opportuniste de Mack Hansen. L'ailier a réceptionné de volée le renvoi de son ouvreur, profitant d'une mésentente entre Melvyn Jaminet et Damian Penaud (10-7, 8eme).Le ton est donné.alors que Melvyn Jaminet avait concrétisé l'ensemble des temps forts tricolores au pied (22-7, 47eme). Josh Van der Flier (45eme) et Jamison Gibson-Park ont trouvé le chemin de l'en-but pour relancer un match qui semblait fuir au XV du Trèfle (22-21, 51eme). Si la réaction française n'a pas tardé avec l'essai en force du pilier Cyril Baille, la transformation manquée du buteur Jaminet a laissé les Bleus à portée d'un essai transformé (27-21, 53eme).Une bataille âpre et tendue s'en est suivie par la suite. Une pénalité de Joey Carbery a rapproché le XV du Trèfle à trois longueurs (27-24, 73eme). Un essai de Melvyn Jaminet, refusé à la vidéo (77eme), a néanmoins illustré les bonnes dispositions des Bleus qui n'ont plus été inquiétés jusqu'au dégagement en touche salvateur d'Antoine Dupont après la sirène. Le Stade de France exulte tandis que les acteurs savourent cette performance.Face à la meilleure nation européenne, 3eme au classement mondial de l'IRB, la France a frappé un grand coup et s'empare seule de la tête du Tournoi des 6 Nations avec neuf points après deux journées.. Le prochain rendez-vous du XV de France aura lieu dans deux semaines à Murrayfield, le temple du rugby écossais. Un XV du Chardon toujours aussi imprévisible. En témoigne sa défaite au pays de Galles un peu plus tôt ce samedi (20-17) une semaine après avoir pourtant surclassé l'Angleterre sur le même score.