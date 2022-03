Tournoi des 6 Nations - Angleterre : Willis remplace Curry

Hors course pour remporter le Tournoi des 6 Nations 2022, qui se jouera entre la France et l’Irlande, l’Angleterre se déplacera qui plus est à St-Denis samedi soir sans son troisième ligne aux 35 sélections Tom Curry, blessé aux ischio-jambiers contre le XV du Trèfle samedi. Le joueur de Sale est remplacé dans le groupe du XV de la Rose par Jack Willis, son homologue des Wasps (25 ans, 3 sélections), qui revient d’une grosse blessure au genou. « Jack est évidemment une option mais j'ai besoin de le voir s'entraîner demain (mardi). S'il s'entraîne bien demain, il pourrait être une option, a déclaré le sélectionneur anglais Eddie Jones. Il a fait preuve de beaucoup de résilience et de beaucoup de détermination. J'étais vraiment content de le voir jouer contre Northampton hier. Nous savons que c'est un joueur très prometteur et il n'a encore que 25 ans. Revenir d'une blessure aussi difficile est un grand témoignage de sa résilience. Je suis sûr qu'il va ajouter de la valeur à l'équipe. » Le joueur de Bath Sam Underhill (25 ans, 27 sélections) reste toutefois le favori pour débuter en troisième ligne.

Jones "fier de la performance" contre l'Irlande

Battue 32-15 par l'Irlande à Twickenham en jouant dès la deuxième minute à 14 suite au carton rouge écopé par Charlie Ewels, l'Angleterre a longtemps résisté, avant de craquer en fin de match, et c'est ce qu'Eddie Jones veut retenir : "Nous sommes extrêmement fiers de la performance de l'équipe. Si vous supprimez les 10 premières minutes et les 10 dernières minutes, nous avons probablement fait de l'ombre à l'Irlande et joué avec beaucoup de discipline tactique, beaucoup de détermination et beaucoup d'unité." Les Bleus sont prévenus.



Les 34 Anglais pour préparer le match contre la France :

Avants : Alfie Barbeary, Jamie Blamire, Ollie Chessum, Nic Dolly, Alex Dombrandt, Ellis Genge, Jamie George, Joe Heyes, Maro Itoje, Nick Isiekwe, Joe Launchbury, Courtney Lawes, Joe Marler, Sam Simmonds, Kyle Sinckler, Will Stuart, Sam Underhill, Jack Willis



Arrières : Orlando Bailey, Elliot Daly, George Ford, George Furbank, Ollie Hassell-Collins, Louis Lynagh, Max Malins, Joe Marchant, Alex Mitchell, Luke Northmore, Jack Nowell, Harry Randall, Henry Slade, Marcus Smith, Freddie Steward, Ben Youngs