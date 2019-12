Tournoi des 6 Nations - Angleterre : Slade forfait pour le match d'ouverture contre la France

Cette nouvelle peut être vue comme une bonne nouvelle, du côté du XV de France. En effet, à l'occasion du match d'ouverture du Tournoi des 6 Nations entre la France et l'Angleterre, le rugbyman international anglais Henry Slade (24 ans) manquera à l'appel, tout comme pour le début de la mythique épreuve.Ce lundi, son club des Chiefs d'Exeter a fait part de cette nouvelle, via son compte Twitter officiel, par l'intermédiaire de son patron Rob Baxter.Le trois-quarts centre, qui compte aujourd'hui 35 sélections à son actif, souffre actuellement d'un genou et plus précisément d'une « petite fracture au genou contractée contre les Wasps. »Baxter, de son côté, a précisé : « Pour une blessure pareille, il faut s'attendre à une absence qui oscille entre six et huit semaines. Ça peut prendre moins ou plus de temps. Impossible aujourd'hui d'être plus précis. »