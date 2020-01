Pays de Galles : Rhys Webb autorisé à faire son retour

Arrivé à Toulon en 2018, Rhys Webb avait, de fait, mis sa carrière internationale entre parenthèses, car la Fédération galloise interdit à ses joueurs évoluant à l’étranger de porter le maillot du XV du Poireau. Mais le demi de mêlée de 31 ans (33 sélections, 35 points) a reçu l’autorisation de faire son retour en équipe nationale ce vendredi, car il a d’ores et déjà annoncé qu’il allait quitter le Top 14 en fin de saison pour raisons familiales, un an avant la fin de son contrat, pour revenir au pays, chez les Ospreys. Le nouveau sélectionneur gallois Wayne Pivac, successeur de Warren Gatland, se voit donc offrir un gros coup de boost pour le Tournoi des 6 Nations, qui débutera le 1er février avec la réception de l’Italie pour le XV du Poireau, tenant du titre et auteur du Grand Chelem l'an passé.