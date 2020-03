Les France - Irlande féminin et U20 reportés

A l’instar du match France - Irlande du Tournoi des 6 Nations masculin qui devait se dérouler samedi au Stade de France, les rencontres France – Irlande du Tournoi des 6 Nations féminin (prévu dimanche au Stadium Lille Métropole de Villeneuve d’Acsq) et U20 (prévu vendredi à Perpignan) n’auront pas lieu ce week-end non plus. La Fédération française de rugby a annoncé leur report ce mardi, suite aux mesure prises par le gouvernement d’interdire les rassemblements de plus de 1000 personnes en raison de l’épidémie de coronavirus. « La FFR est consciente des contraintes et de la déception qu’engendrent ces reports mais ne peut que soutenir une décision prise dans l’intérêt de la santé de tous. La FFR invite l’ensemble des supporters ayant pris leur place à conserver leur billet de match. Ce même billet restera valable et permettra l’accès aux rencontres reportées. Les modalités de report seront communiquées prochainement », a fait savoir la FFR.

Les deux équipes de France actuellement deuxièmes

La France occupe actuellement la deuxième place du Tournoi féminin, avec huit points de retard sur l’Angleterre, mais n’a disputé que trois matchs, la rencontre en Ecosse de vendredi dernier ayant été reportée car une Écossaise était victime du coronavirus. Les U20, quant à eux, sont deuxièmes à trois points de l’Irlande, mais les jeunes Irlandais comptent un match en moins puisqu’ils n’ont pas pu recevoir l’Italie le week-end dernier.