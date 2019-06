Laporte futur président du Tournoi ?

Bernard Laporte, alors que la résistance s'organise avec la désignation de Florian Grill, patron de la Ligue d’Île-de-France, en tant que tête de liste d'opposition pour la prochaine élection à la présidence de la FFR, ne reste pas les deux pieds dans le même sabot : l'actuel patron du rugby français révèle ainsi, dans les colonnes du quotidien Le Parisien, son ambition de briguer la présidence ou la vie-présidence du Comité des 6 Nations à la tête du Tournoi du même nom. Selon l'issue du prochain scrutin à la tête de la FFR.

"Si je dois gagner ma vie, je me débrouille autrement. Je ne veux pas prendre d'argent au rugby amateur. Ce n'est pas ma conception. Et puis je vais peut-être avoir d'autres fonctions au niveau international. (...) Il est question que John Jeffrey (ancien 3e ligne écossais, ndlr) et moi prenions la présidence et la vice-présidence du Tournoi des Six Nations. On sera fixé le 10 juillet." Une candidature qui doit à l'évidence beaucoup à Mohed Altrad, premier partenaire de la FFR : "Il m'a dit d'y aller car c'est là que les décisions se prennent. Et il a ajouté : « Sinon, on décidera pour toi »." De l'influence du président montpelliérain...