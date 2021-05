Italie : Smith écarté, Crowley nommé à la tête de la sélection

Smith reste proche des Azzurri

Après dix-huit mois, Franco Smith rend son tablier. Arrivé à la tête de l’Italie en novembre 2019, au sortir de la Coupe du Monde, pour prendre la suite de Conor O’Shea, le technicien sud-africain a été remplacé à la tête de la Squadra Azzurra. Avec un bilan de treize défaites en autant de match, l’ancien demi d’ouverture va céder sa place à Kieran Crowley, alors que des noms tels ceux de Guy Novès ou Franck Azéma sont récemment revenus. Actuel entraîneur du Benetton Trévise, éliminé en quarts de finale de la Challenge Cup par le futur finaliste Montpellier, le technicien néo-zélandais va devoir relancer une sélection italienne aux abois. « Je suis honoré que la Fédération Italienne de rugby m’ait offert l’opportunité de mener l’Italie vers la prochaine Coupe du Monde, a déclaré Kieran Crowley dans un communiqué. Au cours des cinq dernières années au Benetton Trévise, j’ai pu apprendre à connaître et comprendre l’Italie et sa culture du rugby, que je compte approfondir avec mon nouveau rôle de sélectionneur national. »Toutefois, Kieran Crowley ne sera pas seul maître à bord. En effet, la Fédération Italienne de rugby a également confirmé la nomination d’un nouveau directeur du rugby de haut niveau. Un poste qui a été confié à… Franco Smith. Le technicien sud-africain va rester au sein des structures fédérales italiennes et « travaillera en étroite collaboration » avec Kieran Crowley. L’objectif de ce poste est « un alignement complet entre l’équipe nationale, les deux franchises évoluant dans le Pro 14, les clubs du championnat d’Italie ainsi que les structures de formation mises en place par la FIR ». « Nous avons une génération de jeunes joueurs talentueux qui ont récemment fait leurs débuts sur la scène internationale et en Pro 14, ajoute le nouveau sélectionneur italien. Ils ont toutes les qualités pour former, avec des joueurs plus expérimentés auprès desquels ils vont évoluer, l’épine dorsale de l’Italie en vue de la prochaine Coupe du Monde. » Dans le même temps, Marco Bortolami a été nommé entraîneur du Benetton Trévise pour la saison prochaine, en lieu et place de Kieran Crowley.