Italie : Campagnaro manquera le Tournoi des 6 Nations

A moins d'un mois du coup d'envoi de la compétition, voilà une bien mauvaise nouvelle pour l'Italie. L'un des meilleurs joueurs de la Squadra Azzurra Michele Campagnaro (26 ans) manquera en effet cette édition 2020 du Tournoi des 6 Nations. Gravement touché au genou droit samedi dernier avec son club des Harlequins lors d'un match opposant les Britanniques et Campagnaro à Leicester (match nul 30-30 entre les deux équipes), le centre italien a dû être opéré dans la foulée à Londres et sera absent entre neuf et douze mois. « Le temps de récupération ? Sur un ménisque normal, on parle de six à neuf mois. Pour une récidive comme c’est mon cas, c’est de neuf à douze mois », avait confié à nos confrères italiens de la Gazzetta dello Sport jeudi dernier l'Italien à sa sortie de l'hôpital londonien, où il venait de se faire opérer.

Campagnaro avait déjà manqué le Tournoi en 2018

Considéré comme l'un des seuls joueurs de la Squadra Azzurra de dimension mondiale, l'ancien joueur des Wasps est donc contraint une nouvelle fois de renoncer au Tournoi. Il y a deux ans, une blessure au genou gauche cette fois avait en effet déjà forcé à jeter l'éponge celui que les blessures ne laissent décidément jamais tranquille, puisqu'en 2011, Campagnaro avait déjà été éloigné des terrains par une lésion similaire à celle dont il souffre de nouveau aujourd'hui. L'Italie, qui n'a plus gagné un match dans le Tournoi depuis cinq ans (22-19 contre l'Ecosse), sera donc privé le 1er février prochain face au pays de Galles de l'un de ses éléments les plus importants, au même titre que le centre manquera aussi tous les autres rendez-vous des hommes du nouveau sélectionneur le Sud-Africain Franco Smith.