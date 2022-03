Galthié : «Au Nord, une seule équipe est championne du monde»

"Le but, c'est d'arriver plus en forme qu'au dernier match, et on le sera"

Pour être honnête, oui. Il faut rester humble et à sa place car il reste un match, mais oui, nous voulions être à cette position. On a tout fait pour y être. Cela n'a pas commencé au début de ce Tournoi mais avant. Les compétitions, ça se prépare en amont et dès novembre avec les managers des clubs. Cela nous a permis d'être dans cette position.Il y a tout un imaginaire autour du Crunch. C'est sorti pendant que je jouais. N'oublions pas que les Anglais ont inventé le rugby. C'est ancré en eux. Au Nord, une seule équipe est championne du monde, c'est l'Angleterre. Et en 2019, ils sont finalistes malheureux. L'Angleterre fait partie des quatre gros du rugby mondial. Avec la France maintenant.Oui cela peut servir. Mais il n'y a pas de Toulousains, de Parisiens ou de Bordelais dans ce groupe. C'est l'équipe de France et elle avance en tant qu'équipe de France. C'est notre troisième Tournoi, bientôt le 25eme match et du vécu. Ce sont des joueurs qui ont une expérience collective, ils ont grandi ensemble. Nos défaites et nos deuxièmes places nous ont servi. On a déjà joué pour la victoire, en perdant et on a appris.On entend ce qu'il se passe autour de nous, on reste attentif à ce qu'il se dit sur nous. On écoute les Anglais, on écoute ce qu'il se dit sur eux et on les étudie. Cela contribue à notre travail de préparation évidemment. Mais le rendez-vous c'est samedi soir à 21h00. Les sélectionneurs ne jouent pas. On accompagne. Nous avec Raphaël (Ibanez, son adjoint), nous ne jouons pas, mais nous serons prêts à répondre.Antoine fait une belle compétition, à l'image de l'équipe, avec des matchs différents. Le contexte compte et chaque fois, Antoine a su s'adapter pour le moment. Il a trouvé les bonnes réponses à des situations complexes. Son premier Tournoi comme capitaine c'est une expérience pour lui et l'équipe. Saluons aussi Charles Ollivon qui a repris le jeu de belle manière en club après sa blessure. Antoine a enchaîné avec une belle tournée d'automne. Vivons le présent. On verra après pour le futur. Antoine Dupont est concentré sur ce dernier match et l'adversaire.Ce n'était pas sans contact et c'était à très haute intensité. C'était un bel entraînement avec deux équipes impliqués. Saluons tous les joueurs du groupe. On a bien travaillé le jeu de transition. Là, on avait retiré les collisions finale. Pourquoi ? Parce qu'avec les matchs et les entraînements, ce n'était pas nécessaire d'avoir les collisions. On a misé sur la qualité en diminuant la volumétrie. Le but, c'est d'arriver plus en forme qu'au dernier match, et on le sera.