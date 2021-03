Ecosse : Townsend contrait de remodeler un groupe privé de Maitland

Scotland squad update 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Gregor Townsend has named a 29-man squad to prepare for Friday night's final #GuinnessSixNations match against France in Paris. pic.twitter.com/8OTvUkytsu



— Scottish Rugby (@Scotlandteam) March 22, 2021

Hastings de retour, Maitland conservé par les Saracens

Gregor Townsend a dû s’adapter. Reporté de quasiment un mois et finalement disputé ce vendredi au Stade de France, la rencontre entre le XV de France et l’Ecosse pour le compte de la 3eme journée du Tournoi des 6 Nations n’entre pas dans la fenêtre initialement dévolue à la compétition. De ce fait, les différents accords entre fédérations et clubs pour la mise à disposition des joueurs internationaux ne sont plus valables et peuvent causer des dissensions. Si, du côté du Top 14, un accord a été vite trouvé pour prolonger d’une semaine la présence des joueurs à Marcoussis alors que le Racing 92 a immédiatement libéré Finn Russell, le staff du XV du Chardon a eu plus de difficultés avec les clubs de la Premiership, le championnat d’Angleterre. La seule concession que les club anglais ont accepté vis-à-vis de la sélection écossaise, c’est de libérer un maximum de cinq joueurs pour affronter les Bleus en conclusion du tournoi, ce qui a poussé Gregor Townsend à faire des choix.Alors que le capitaine écossais Stuart Hogg sera bien au rendez-vous face au XV de France, ça ne sera pas le cas de Sean Maitland. L’ailier ou arrière des Saracens a été retenu par son club, qui évolue cette saison dans la deuxième division anglaise. Au total, sur les douze joueurs évoluant en Angleterre présents pour le match face à l’Italie, ils ne sont donc que cinq dans le groupe de 29 joueurs annoncé ce lundi par la Fédération Ecossaise de rugby. Une situation qui permet également le retour d’Adam Hastings, le demi d’ouverture des Glasgow Warriors ayant fini de purger une suspension, qui sera la doublure de Finn Russell, remis d’une commotion cérébrale. Autre absence de marque dans le groupe du XV du Chardon, Jonny Gray n’est pas suffisamment remis d’une blessure à une épaule qui lui a déjà fait manquer le match face à la Squadra Azzurra. C’est avec un groupe remodelé que les hommes de Gregor Townsend vont aborder un match qui aura plus d’enjeu pour les Bleus, qui doivent l’emporter avec le bonus offensif et plus de 20 points d’avance pour remporter le Tournoi des 6 Nations 2020.