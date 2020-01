Goals galore in the Rossoneri’s friendly match

Check out @Ibra_official’s “first” goal

Zlatan Ibrahimovic n’a pas traîné pour retrouver le chemin du but sous le maillot du Milan AC. Titulaire vendredi en match amical contre Rhodense, qui évolue en division régionale, l’attaquant suédois a marqué lors de la large victoire des Rossoneri (9-0). Davide Calabria et Krzysztof Piatek ont chacun inscrit un doublé durant la rencontre. Hakan Calhanoglu, Lucas Paqueta, Rafael Leao et Samu Castillejo ont eux aussi trouvé la faille.