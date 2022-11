Les Bianconeri ont été un ton en-dessous en première période mais ont su piquer les Nerazzurri sur leur première frappe cadrée: un contre ultra-rapide emmené par Filip Kostic à gauche et conclu du plat du pied par Rabiot (52e). Le Français, probable titulaire au milieu des Bleus pendant le Mondial-2022 après les forfaits de N'Golo Kanté et Paul Pogba, confirme sa belle forme automnale avec déjà cinq buts marqués toutes compétitions confondues. L'ex-joueur du PSG a certes raté une passe brûlante ensuite, mais Wojciech Szczesny a rattrapé sa bévue en repoussant la frappe de Lautaro Martinez (74e). Dans un choc très fermé jusqu'au but de Rabiot, l'Inter Milan a mieux commencé mais a fait preuve de maladresse, à l'image des tentatives hors cadre de Lautaro Martinez (5e), Edin Dzeko (26e) et surtout Denzel Dumfries (42e).

La Juve, elle, a renoué en seconde période avec une efficacité oubliée. Danilo s'est fait refuser le break pour une main peu évidente (63e) puis l'intenable Kostic a trouvé le montant d'André Onana (77e). Et c'est Nicolo Fagioli, l'un des jeunes qui montent sous la tunique noire et blanche, qui a plié le match (84e). Bien que sortie de la Ligue des champions par la petite porte (5 revers en 6 matches), la "Vieille dame" confirme son renouveau en championnat avec cette quatrième victoire consécutive. Elle dépasse l'Inter (7e) et la Roma (6e) pour se hisser à la cinquième place, à deux points de la Lazio (3e) et l'Atalanta (4e). De quoi redonner le sourire à un Massimiliano Allegri sous grosse pression, pas mécontent de retrouver aussi Federico Chiesa et Angel Di Maria, entrés en fin de rencontre. En attendant Dusan Vlahovic, encore en tribunes à deux semaines du début du Mondial-2022.