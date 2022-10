Lecce, réduit à dix, et le revenant Samuel Umititi, pour son premier match depuis dix mois, ont fait souffrir la Roma en ne s'inclinant que de justesse sur un penalty de Paulo Dybala (2-1), dimanche lors de la 9e journée de Serie A. L'AS Rome, qui a perdu Dybala sorti blessé dans la foulée de son but (48e), est restée jusqu'au bout sous la menace d'un promu combatif. Mais elle a préservé ce précieux succès qui la ramène à la cinquième place, à quatre points du leader Naples. Dans un Stadio olimpico complet (64.000 spectateurs) pour la réception du 16e, la Roma semblait partie pour un match facile: elle a pris l'avantage dès la 6e minute sur un coup de tête de Chris Smalling puis s'est retrouvée à onze contre dix après l'exclusion du milieu danois de Lecce Morten Hjulmand pour une intervention mal maîtrisée sur Andrea Belotti (23e).

Mais sans complexe, Lecce a égalisé avant la pause sur un corner conclu par une frappe en force de Gabriel Strefezza (39e), buteur lors des trois derniers matches. Samuel Umtiti, titularisé pour la première fois depuis son arrivée surprise en août, en prêt de Barcelone, a été passeur décisif sur l'action, réussissant à remettre le ballon en retrait. Pour son premier match depuis décembre 2021, le champion du monde français a évité de prendre trop de risques dans ses relances, jouant sur le côté ou en retrait vers son gardien. L'ex-Lyonnais, titularisé côté gauche de la défense centrale, a en revanche été bien présent dans les duels, face à Nicolo Zaniolo en première période puis Tammy Abraham en seconde.

Il a compensé son manque de rythme par son expérience, intervenant tôt et parlant beaucoup à ses partenaires. Celui qui a cumulé les blessures aux genoux ces dernières saisons s'est fait peur lors d'un choc en seconde période, écopant au passage d'un avertissement pour avoir protesté (57e). Mais il a finalement pu reprendre sa place et est resté jusqu'au bout. L'AS Rome a beaucoup gâché et ne doit finalement sa victoire qu'à un penalty assez généreux obtenu par Abraham dès la reprise. Dybala l'a transformé mais s'est blessé à la cuisse gauche sur sa frappe, sortant avec une grimace inquiète à un mois et demi du premier match de l'Argentine au Mondial-2022.