Il s'agit déjà du troisième partage des points (contre deux victoires) pour les Turinois qui restent invaincus après cinq journées de Calcio. Avec ce résultat, la Juventus occupe provisoirement la 3e place (9 points) d'un classement dominé par l'AS Rome et l'Atalanta Bergame (10), en attendant toutes les autres rencontres du week-end et notamment le derby milanais entre l’AC et l’Inter à 18h00 samedi. Au stade Artemio Franchi, tout avait bien commencé pour les hommes de Massimiliano Allegri. Déjà buteur lors de son premier match de la saison sous les couleurs bianconeri, en semaine face à La Spezia (2-0), Arkadiusz Milik a récidivé samedi en marquant d’une déviation du… ventre après une volée croquée de Filip Kostic (0-1, 9e). Fraichement arrivé de Marseille, le Polonais était titularisé pour la première fois par Allegri tandis que le Serbe Dusan Vlahovic (déjà buteur à quatre reprises en championnat) est lui resté sur le banc durant les 90 minutes.

La Juve était ensuite piégée en contre quand Christian Kouamé prenait la défense visiteuse de vitesse à la 29e pour tromper Mattia Perin. L'Italien était titularisé dans les buts à la place de Wojciech Szczęsny, le Polonais qui souffre d’une entorse à la cheville droite après s’être blessé lors de la réception de La Spezia. La Viola passait ensuite près du 2-1 mais Luka Jovic manquait la conversion d’un penalty après une faute de main de Leandro Paredes, débarqué deux jours plus tôt à Turin en provenance du PSG. En deuxième période, les Bianconeri subissaient le siège de leurs hôtes, se montrant trop peu dangereux pour revendiquer les trois points.