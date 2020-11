Malgré un début de saison où elle a brillé par son inconstance, l'équipe coachée par Antonio Conte voulait se ressaisir et cela passait par un bon résultat ce samedi face à la surprenante formation de Sassuolo. Si l'Inter s'est incliné dans le derby de Milan (1-2) et a signé un indigent nul à la maison face à Parme (2-2), le club milanais loin d'être exclu du peloton de tête, du Championnat Italien. Au coup de sifflet initial, les Nerazzuri se tenaient ainsi à 5 points du leader, à 3 unités de leur adversaire du jour et à une longueur de la Juventus. L'occasion était donc belle de se replacer et les coéquipiers de Lukaku, sur le banc au coup d'envoi, ont su la saisir. Les Lombards ont d'ailleurs ouvert le score dès la 4e minute. Suite à une perte de balle de Chiriches, Sanchez mettait sur orbite Martinez qui se jouait de Consigli, mais voyait Chiriches revenir sur lui. L'Argentin décalait donc intelligemment Sanchez pour l'ouverture de la marque. Les malheurs de l'infortuné Vlad Chiriches étaient loin d'être terminés. En effet, dix minutes après l'ouverture du score des visiteurs et suite à un corner interiste, Arturo Vidal remettait de la tête au cœur de la surface locale. Le cuir rebondissait sur Chiriches avant de tromper son gardien, 2-0. Malgré une frappe sur le poteau signée Filip Djuricic à la 21e minute pour Sassuolo, le tableau de marque n'évoluait guère avant le repos.



La seconde période promettait d'être intéressante, sachant que Sassuolo avait dominé le premier acte en termes de possession. Mais ce sont les joueurs d'Antonio Conte qui allaient s'illustrer dans le second avec une production solide et même un troisième but suite à une belle action à l'heure de jeu, histoire de sceller le destin du match. Une très belle réalisation signée Gagliardini, qui sur un centre rasant de Darmian, se levait le ballon avant de réussir une volée qui faisait mouche et porter ainsi le score à 3-0. Sassuolo bafouillait son football et les Neroverdi se trouvaient même réduits à tenter des percées individuelles vouées à l'échec à l'image de Jérémie Boga à 20 minutes du terme. Mais l'équipe locale ne trouvait pas la clé du coffre-fort interiste, malgré les 5 changements effectués par un De Zerbi ne tenant pas en place. Plus rien n'allait d'ailleurs être marqué dans ce match. Et avec cette belle victoire lombarde pleine de maîtrise, l'Inter Milan revient à hauteur de Sassuolo, à la 2e place provisoire de la Serie A. Largement mérité pour les coéquipiers d'Alexis Sanchez, qui semblent totalement remis de leur récente déconvenue européenne face au Real Madrid.