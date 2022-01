Contre la seule équipe à l'avoir battue cette saison en championnat (1-3 à l'aller à Rome), l'Inter n'a jamais vraiment tremblé et reprend un point d'avance sur les Rossoneri (2e), avec en outre un match de plus à jouer. Bastoni, le défenseur italien qui monte, a d'abord fait admirer la qualité de son pied gauche pour ouvrir la marque d'une frappe précise au pied du poteau (30e). Puis en délivrant un centre parfait pour la tête de Skriniar qui a remis l'Inter en tête (67e). Les attaquants de l'Inter ont, eux, moins été à la fête devant la cage de Thomas Strakosha: Lautaro Martinez s'est vu refuser un but par la VAR (pour un léger hors-jeu 17e) puis a buté sur un gardien romain vigilant sur sa ligne (29e); ce dernier s'est aussi interposé brillamment devant Denzel Dumfries (64e).

La Lazio de Maurizio Sarri a rarement réussi à bousculer la solide machine milanaise bâtie par son ex-entraîneur Simone Inzaghi, à part dans les ultimes instants où la température est montée dans la surface nerazzurra. Elle peut toutefois toujours compter sur Ciro Immobile qui su profiter de l'une des rares inattentions de la charnière centrale intériste pour souffler le ballon au gardien Samir Handanovic et égaliser en première mi-temps (35e). Quinzième but de la saison pour l'attaquant de la Lazio, à une longueur du canonnier de la Serie A Dusan Vlahovic. Les Laziali restent huitièmes, à neuf points de la première place qualificative pour la Ligue des champions.