L'Inter Milan n'aura donc pas réussi le triplé national après avoir gagné la Coupe d'Italie et la Supercoupe d'Italie, mais aura rempli son contrat en finissant sur une victoire devant son public (3-0). Grands favoris au coeur de l'hiver, Nicolo Barella and co pourront regretter la défaite renversante dans le derby (1-2) en février, par la faute d'un doublé de Giroud, qui leur avait coupé les jambes, et une défaite qui coûte cher à Bologne (1-2) fin avril.