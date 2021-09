Naples est en pleine forme en ce début de saison. La formation dirigée par Luciano Spalletti est invaincue et réalise un parcours parfait en Serie A. Ce jeudi soir, elle a enchaîné un cinquième succès consécutif en s'imposant largement sur la pelouse de la Sampdoria (0-4). Trouvé par Lorenzo Insigne, Victor Osimhen a ouvert la marque de façon très adroite du pied droit (10ème). Par la suite, David Ospina a dû s'employer, repoussant les tentatives de Silva (19ème) et Candreva (21ème). De nouveau passeur décisif, Insigne a délivré un ballon important pour le but du break signé Fabian Ruiz, juste avant la pause (39ème). Une nouvelle réalisation d'Osimhen (50ème) et un but de Zielinski (59ème) ont donné plus d'ampleur au succès d'un Naples inarrêtable, leader avec deux points de plus que le duo Inter Milan-AC Milan en tête de Serie A.