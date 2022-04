L'AC Milan reste seul en tête de la Serie A mais les deux points perdus à domicile contre Bologne (0-0), lundi en clôture de la 31e journée, entretiennent un suspense total pour le scudetto, avec Naples (2e) et l'Inter Milan (3e) à un souffle des Rossoneri. Incapable de trouver la faille malgré des occasions à foison, beaucoup par maladresse (31 tirs, 6 cadrés seulement), un peu à cause d'un gardien de Bologne solide sur sa ligne, Milan ne compte plus qu'une longueur d'avance sur le Napoli, vainqueur dimanche de l'Atalanta (3-1), et quatre sur les Nerazzurri, relancés par leur succès sur la Juventus (1-0). Sachant que l'Inter compte un match en retard, contre cette même équipe de Bologne, le trio de tête se tient donc potentiellement en un seul point à sept journées de la fin.