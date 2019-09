En déplacement sur la pelouse du Hellas Vérone ce dimanche soir, dans le cadre de la troisième journée de Serie A, l’AC Milan a éprouvé les pires difficultés pour parvenir à s'imposer (1-0). En supériorité numérique dès la 21e minute, les milanais ont attendu le milieu de la seconde période pour s'offrir et transformé le penalty de la victoire, signé Krzysztof Piatek.

Avec deux victoires et une défaite en trois matches, Milan pointe à la septième place du classement. Vérone est onzième. Cette 3e journée de Serie A se terminera demain soir par la rencontre opposant le Torino à Lecce.

It's over! @pjona9official's first of the season earns us the three points! ⚽



Piątek si sblocca, vittoria rossonera al Bentegodi! ⚽#VeronaMilan #ForzaMilan pic.twitter.com/YDcOCLa1TD