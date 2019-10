Leur dernière confrontation remonte aux quarts de finale de la Ligue des champions en avril 2018, avec à la clé une qualification du Real Madrid (0-3 ; 1-3).

"Après 25 secondes de grande frustration, j’ai d’ailleurs commencé à penser à la beauté de son geste."

Lors du match aller, remporté 3-0 par les Merengue dans le Piémont, CR7 s’était fendu d’un incroyable ciseau, s’attirant les vivats du public turinois. Et l’hommage du portier italien. "On se souvient tous de cette image de Ronaldo qui me marque un but avec ce fameux ciseau. Un but magnifique. Après 25 secondes de grande frustration, j’ai d’ailleurs commencé à penser à la beauté de son geste. Et puis, un peu après, il est passé à côté de moi et je lui ai demandé : 'Cristiano, quel âge as-tu, déjà ?'. Et là il me répond : 'Pas mal pour un mec de 33 ans, hein ?’. Et nous nous sommes tous les deux mis à rire", a d’ailleurs raconté le portier transalpin lors du Festival du Sport.