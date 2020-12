Zlatan dévoile le seul joueur plus fort que lui

Zlatan Ibrahimovic est un véritable client pour la presse du monde entier. Ses "punchlines" digne d'un rappeur de haut niveau laissent souvent pantois ses interlocuteurs. Illustration avec son entretien avec la Gazetta dello Sport. Le quotidien italien a demandé à l'ancien Parisien de dévoiler le onze des plus grands joueurs avec qui il a joué, mais Zlatan s'est permis une entorse au règlement, dévoilant au passage le seul joueur qu'il considère plus fort que lui. "Pour l’attaque, c’est facile à faire : (Zinédine) Zidane en meneur. Quand il arrivait sur le terrain, il transformait tous les autres en Zidane. Ronaldo Il Fenomeno, mon idole. Et (Diego) Maradona, parce qu’il est le plus fort de tous les temps, il était même meilleur que moi", a ainsi tonné le géant suédois.

À noter que Zizou n'est pas le seul français du onze d'Ibrahimovic, qui a aussi fait appel à Patrick Vieira pour consolider l'entrejeu de son onze. "Au milieu, je prends (Patrick) Vieira, et Xavi. C’était deux champions. Et cette équipe de Barcelone était tellement forte, une machine à phénomènes. Les six premiers mois ont été incroyables, mais ensuite je ne me suis pas senti bien à cause de l’entraîneur." Ce qui est sûr, c'est que Guardiola ne sera pas désigné entraîneur de ce onze made in Zlatan...