Cristiano Ronaldo a ouvert le score en faveur de la Juventus, lundi soir contre la Bologne (2-0). Une réalisation importante, car elle le relance après deux matches compliqués en Coupe mais aussi parce qu’elle lui a permis de décrocher un nouveau record personnel. Avec ce but, il est le Portugais qui a trouvé le plus souvent le chemin des filets adverses dans le championnat italien. Jusque-là, cette marque appartenait à son ancien coéquipier en Seleçao, Rui Costa.

Meilleur buteur portugais dans 3 championnats différents

En douze saisons passées en Serie A, Rui Costa a trouvé la faille à 42 reprises (38 avec la Fiorentina, et 4 avec l’AC Milan). Un total que CR7 est donc parvenu à dépasser en à peine deux exercices. Après les 21 pions de sa première campagne avec la Vieille Dame, il en a claqué 22 en 2019/2020. Et la saison en cours n’est pas encore totalement terminée. Pour rappel, le quintuple Ballon d’Or est déjà le meilleur réalisateur portugais de l’histoire de la Premier League (84 buts) et aussi celui de la Liga (311 buts). Jamais deux sans trois. A 35 ans, le natif de Madère continue donc d’écrire sa légende et il y a fort à parier que ça ne sera pas son dernier accomplissement individuel.