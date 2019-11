Setti: "Notre public est ironique, pas raciste"

De l'autre côté des Alpes, on sait le racisme solidement ancré dans certains stades, et celui du Hellas Vérone fait partie des vitrines de ce fléau que les autorités locales tardent à combattre véritablement. Plusieurs fois par saison, des joueurs noirs sont victimes de cris de singe. Moïse Kean, Blaise Matuidi, Kalidou Koulibaly ou Kevin-Prince Boateng en ont fait l'amère expérience, tout comme Mario Balotelli. De retour dans son pays natal pendant l'été, l'attaquant a trop rapidement été remis dans le bain de ce triste quotidien. Dimanche, en déplacement au stade Marcantonio-Bentegodi, l'ex-joueur de l'OGC Nice ou de l'Olympique de Marseille a provoqué une interruption de match, ne pouvant plus supporter d'entendre des insultes racistes tomber des tribunes à son encontre.

Placé devant le fait accompli, puisque l'international transalpin voulait quitter le pré, le corps arbitral a fait interrompre la partie quelques minutes, avant de demander l'aide du speaker pour tenter de calmer les abrutis. La rencontre est finalement allée à son terme, avec une victoire du Hellas (2-1), malgré un but splendide à mettre au crédit de "Super Mario". Mais le pire n'est-il pas intervenu après le coup de sifflet final. Car dans la foulée de cet incident, largement traité par les médias locaux, le club du Hellas s'est finalement montré à la hauteur de certains de ses tifosi.

"Il y avait juste des gens qui essayaient d'énerver un grand joueur."

"Notre public est ironique, pas raciste", a expliqué le président Maurizio Setti à la télévision italienne. En conférence de presse d'après-match, le coach Ivan Juric a lui aussi tenu des propos pour le moins dérangeants. "Nous devons évidemment combattre le racisme. Mais je ne pense pas que quelque chose se soit passé aujourd'hui, a-t-il expliqué. Il n'y a rien eu. J'ai également parlé à l'arbitre, il n'y a pas eu d'actes racistes. Il y avait juste des gens qui essayaient d'énerver un grand joueur. Il y a eu des sifflets, mais de chants racistes. Balotelli a peut-être souffre du racisme dans le passé, ici à Vérone, mais pas aujourd'hui". Alors, Mario Balotelli est-il un vilain menteur ?

Le coach de Verone nie tout chant raciste à l'encontre de Balotelli