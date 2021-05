Serie A : Un médecin condamné après la mort de Davide Astori

May 3, 2021 15:45 Trois ans après le décès soudain de l'international italien Davide Astori, un médecin a été condamné à un an de prison avec sursis et devra payer une amende d'un million d'euros à la famille du joueur, mort d'une anomalie cardiaque.