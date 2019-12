Serie A : Un logo contre le racisme très osé...

La Serie A italienne a connu plusieurs incidents racistes visant notamment Romelu Lukaku et Mario Balotelli avec, entre-autres, des cris de singe. Plusieurs clubs de l'élite transalpine avait décidé de riposter avec une lettre ouverte condamnant le racisme. La Lega Serie A a tenté une autre approche en confiant à un artiste, Simone Fugazzotto, la création d'un logo fédérateur qui dirait 'Non' au racisme. EtFugazzotto a expliqué sa démarche et son œuvre très contestée :« L'idée m'est venue en 2018, quand les fans de l'Inter avaient lancé des cris de singe contre le grand joueur de Naples Kalidou Koulibaly. Au début, j'étais en colère, puis je me suis dit :... Il s'agit d'un concept d'égalité et de fraternisation », a écrit l'artiste sur Instagram. De quoi calmer les critiques ?