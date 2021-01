Serie A : Suède, scudetto, buts... "Ibra" a encore faim

"Tant que je vais bien, je continue", clame la star suédoise dans une interview commune accordée vendredi à la Repubblica et le Corriere dello Sport, quelques jours après avoir retrouvé les terrains après sept semaines d'absence. "Mon contrat prend fin en juin, on discute" d'une éventuelle prolongation, ajoute "Ibra", revenu à Milan en janvier 2020, dans un rôle de tuteur au milieu d'une équipe en construction, la plus jeune du championnat italien en moyenne d'âge.

"Le titre de champion d'hiver ne m'intéresse pas, seulement le vrai titre"

"Le défi, aujourd'hui, est de faire grandir une équipe jeune, très différente de ce que j'ai connu. Cela me procure encore plus de satisfaction qu'une victoire", poursuit l'attaquant, auteur de dix buts en Serie A cette saison. Au-delà de l'ambition affichée par le club de retrouver la Ligue des champions, une compétition que les Rossoneri n'ont plus disputée depuis sept ans, Zlatan Ibrahimovic rêve lui d'un titre de champion: "Le titre de champion d'hiver ne m'intéresse pas, seulement le vrai titre", lance-t-il, alors que l'AC Milan, leader de la Serie A, peut décrocher le titre honorifique de "champion d'hiver" lundi, à l'occasion d'un déplacement à Cagliari lors de la 18e journée.

L'ex-attaquant du Paris SG confirme par ailleurs songer à retrouver la sélection suédoise pour l'Euro, en juin: "Ce n'est pas un secret. On verra, cela dépendra de comment je me sens. Je ne vais pas dans une équipe si je n'ai rien à apporter". En novembre, le sélectionneur de la Suède Janne Andersson avait rencontré le joueur (116 sélections, 62 buts) pour discuter de cet éventuel retour. Le dernier match d'"Ibra" en sélection remonte à l'Euro-2016.