Serie A : Rome, derby explosif en vue !

Ce dimanche, la Ville Éternelle vibrera au rythme du tant attendu « derby della Capitale » entre l'AS Rome et la Lazio Rome, le 155eme du nom en Serie A. Pour l'occasion, au cœur du Foro Italico, le Stadio Olimpico devrait une nouvelle fois entrer en fusion aux alentours de 18h00. En effet, après un alléchant duel entre l'Inter Milan et l'Atalanta Bergame samedi (2-2), l'Italie attend avec impatience ce derby, qui sera le premier gros rendez-vous de cette saison pour les deux équipes. Pour l'heure, en 2021, le score est de 1-1 entre les deux formations, après la large victoire des Biancocelesti en janvier dernier (3-0), puis celle des Giallorossi (2-0) en mai.

Un premier test pour l'AS Rome

D'autant plus que le résultat de la rencontre pourrait être un premier tournant en Serie A, bien qu'on ne joue que la 6eme journée. Car, depuis le début de ce nouvel exercice, tout semble aller parfaitement ou presque pour l'AS Rome suite à l'arrivée cet été de José Mourinho sur le banc. Entre le championnat et la Ligue Europa Conférence, la Louve compte pour le moment sept victoires pour une défaite. Hormis un raté contre l'Hellas Vérone le 19 septembre dernier (3-2), les coéquipiers du Français Jordan Veretout réussissent un très bon début de saison. Ce derby tombe donc à point nommé pour jauger un groupe revigoré par l'arrivée de l'entraîneur portugais, qui raffole de ce genre de rendez-vous.

La Lazio Rome en quête d'un déclic

De son côté, la Lazio Rome vit un début de saison plus contrasté. Alors que le début de l'ère Maurizio Sarri semblait parfait, grâce notamment à l'éclatante victoire des siens contre la Spezia (6-1), la suite a été plus compliquée. Après deux succès pour commencer en Serie A, les coéquipiers de Ciro Immobile ont enchaîné par deux défaites, dont une en Ligue Europa, et deux nuls. De ce fait, le club est à la recherche d'un nouveau succès depuis le 28 août dernier. Là encore, ce derby semble arriver au bon moment pour tenter de relancer la machine. Ainsi, tous les ingrédients sont donc présents pour que ce derby soit explosif, ce dernier sera à suivre sur beIN SPORTS 2 à partir de 18h00.