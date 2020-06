Serie A : Quelles sont les affiches de la fin de saison ?

En quête d’un neuvième titre de champion consécutif, la Juventus n’a pas préparé de la meilleure des manières sa reprise. Car la Vieille Dame s’est inclinée en finale de la Coupe d’Italie, après une prestation décevante face à Naples (0-0, 4 t.a.b. à 2). A huit journées de la fin d’un championnat interrompu depuis plus de trois mois en raison de la pandémie de coronavirus, les Turinois occupent bien la première place de Serie A, mais avec un seul petit point d’avance sur la Lazio. Une formation romaine invaincue depuis septembre et qui était en très grande forme avant l’interruption. Les deux formations se retrouveront le 20 juillet dans le Piémont pour le choc de la 34e journée, et de la fin de saison. Avec des Laziale qui tenteront de l’emporter une troisième cette saison contre la Juve, après leurs succès lors de l’aller à Rome et en Supercoupe d’Italie.

La Lazio finira à Naples

Des retrouvailles pour Gattuso

Les hommes de Maurizio Sarri, qui vont disputer leur huitième de finale retour de Ligue des champions face à l’Olympique Lyonnais, le 7 ou le 8 août, auront conclu quelques jours auparavant face à la Roma cet exercice 2019-2020. Outre les deux clubs de la capitale, les Bianconeri affronteront un seul autre club du Top 6, l’Atalanta (32journée), déjà qualifiée pour les quarts de finale de la C1, ainsi que le Milan, actuel 7, lors de la précédente journée, et disputeront aussi un derby face au Torino (30journée). La Lazio terminera elle sa saison à Naples, et va également devoir affronter le Milan (30journée) et surtout l’Atalanta à Bergame pour son match de reprise, dès mercredi prochain (27journée).Troisième du classement, l’Inter, qui, comme l’Atalanta, compte un match un moins, avait perdu gros en s’inclinant 2-0 à Turin lors de sa dernière rencontre avant l’arrêt de la saison. Des Milanais qui en termineront à Bergame, quelques jours après la réception de Naples (37journée). Ils vont aussi disputer sur la pelouse de la Roma (34journée) un match qui pourrait se révéler très important dans la lutte pour une place en Ligue des champions. On retiendra également les duels Atalanta-Naples (29journée), et AC Milan-Atalanta (36journée), AC Milan-Roma (28journée), Naples-Roma (30journée) ou encore Naples-AC Milan (32journée), ou les retrouvailles de Gennaro Gattuso avec son ancien club. Autant de matchs à enjeu pour venir pimenter cette fin de saison, qui va redémarrer samedi avec deux matchs au programme (Torino-Parme à 19h30 et Hellas Vérone-Cagliari à 21h45).