Serie A : Que devient Wylan Cyprien ? 

Wylan Cyprien a fait parler de lui en ce début d’année. Mais malheureusement pas en raison de ses performances sportives. Car si le joueur prêté par Nice à Parme le dernier jour du mercato estival a fait le buzz fin janvier, c’est bien malgré lui, à l’occasion du huitième de finale de Coupe d’Italie perdu face à la Lazio (2-1). Alors qu’il avait été remplacé à l’heure de jeu, les commentateurs de la Rai ont cru qu’il était toujours sur le terrain, appelant "Cyprien" ses coéquipiers ivoiriens Drissa Camara et Chaka Traoré…





Au-delà de cette anecdote, le milieu de terrain de 26 ans est plutôt (très) discret depuis son arrivée en Italie. Il n’a disputé que 399 minutes en Serie A, avec 13 apparitions et seulement deux titularisations. Pour aucun but ni aucune passe décisive. Et il a aussi débuté deux rencontres en Coupe d’Italie, dont celui contre le club romain. "Je suis prêt à faire des grandes choses en Italie", espérait-il pourtant en novembre dans une interview accordée à France Football, où il expliquait vouloir "retrouver du rythme et le niveau qui était le (sien) avant la rupture du ligament croisé."

16 matchs sans victoire



Une grave blessure subie en mars 2017 dont il a dû mal à se remettre. Et avant de débarquer à Parme en octobre, il n’avait plus joué depuis le mois de janvier en raison d’une déchirure. C’est donc en manque de rythme qu’il a découvert un nouveau championnat, au sein d’un club qui s’est rapidement retrouvé en grande difficulté. Et qui n’a plus gagné le moindre match depuis le 30 novembre et reste donc sur 16 matchs sans victoire, dont 15 en championnat !



Cette mauvaise série a coûté sa place à Fabio Liverani, arrivé fin août et débarqué début janvier après quatre défaites de rang. Et son remplaçant n’est autre Roberto D'Aversa, l’entraîneur qui avait fait remonter Parme dans l’élite en 2018 et a été congédié en août ! Autant dire que le contexte n’est pas idéal chez l’avant-dernier de Serie A, et que Cyprien va probablement devoir encore prendre son mal en patience...