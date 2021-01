Serie A : Parme se sépare de son entraineur Fabio Liverani

Parme a chuté en 18e position du championnat italien, et se situe maintenant dans la zone de relégation après sa quatrième défaite consécutive 3-0 contre l'Atalanta mercredi. "Le Parma Calcio 1913 peut confirmer que Fabio Liverani a été relevé de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première", peut-on lire dans un communiqué du club. Liverani, 44 ans, ancien milieu international et ex-entraîneur de Lecce et de Gênes, avait pris ses fonctions cet été, en remplacement de Roberto d'Aversa.

Son départ a été confirmé par Kyle Krause, l'homme d'affaires américain qui a acheté la majorité des parts du club en septembre dernier. "Je comprends la déception de nos supporters et je suis le premier à penser qu'il est absolument nécessaire de changer de cap. J'ai l'intention de faire tout ce qu'il faut pour remettre Parme sur les rails. Cette saison a été difficile mais les Parmesans sont des combattants. Nous allons de l'avant", a déclaré Krause.

Selon les médias italiens, le club devrait renommer Roberto D'Aversa à la place de Liverani. D'Aversa, 45 ans, qui avait permis à Parme de remonter dans l'élite après un passage en Serie C, avait été licencié après s'être brouillé avec les anciens propriétaires du club. Il n'avait remporté que quatre des 13 matchs disputés après la reprise post-confinement. Parme avait terminé la saison à la 11e place du championnat.