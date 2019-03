Serie A: Parme accroché à Empoli

Parme a concédé le match nul samedi après-midi sur la pelouse d'Empoli (3-3) après avoir mené trois fois au score dans une rencontre complètement folle. Gervinho avait ouvert le score dès la 13e minute, Luca Rigoni juste avant la pause et Bruno Alves à la 82e minute ont inscrit les deux autres buts parmesans. Empoli est donc revenu à chaque fois, par Christian Dell'Orco (19e), Francesco Caputo (59e, s.p.) et Matias Silvestre à l'entrée du temps additionnel. Parme (10e) et Empoli (17e) n'avancent pas au classement mais pour Empoli, c'est un point important dans la course au maintien, ils comptent désormais quatre longueurs d'avance sur Bologne avec un match en plus.