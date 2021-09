Serie A : Olivier Giroud, pour faire oublier les absences de Zlatan Ibrahimovic

Il s'agit de son septième club. Aujourd'hui âgé de 34 ans, l'attaquant international français Olivier Giroud s'est engagé, le 17 juillet dernier, en faveur de l'AC Milan, et jusqu'à l'année 2023. En arrivant en Lombardie, le natif de Chambéry arrivait forcément en deuxième choix, à la pointe de l'attaque, derrière l'avant-centre international suédois Zlatan Ibrahimovic, âgé aujourd'hui de 39 ans. Toutefois, ces derniers temps, la star de l'AC Milan brille davantage par ses absences. Des pépins physiques qui ne lui ont pas permis de disputer plus de 31 minutes de jeu, en ce début d'exercice.

Ibrahimovic souffre d'un tendon d'Achille



Le 12 septembre dernier, à l'occasion de la 3eme journée de Serie A, contre la Lazio Rome (2-0), Ibrahimovic avait toutefois eu le temps d'inscrire le deuxième but des siens, à la 67eme minute de jeu. Avant donc de rechuter, lui qui souffre actuellement d'une irritation à un tendon d'Achille. L'international suédois venait tout juste de se remettre d'une blessure à un genou, qui l'avait tenu éloigné des terrains entre le 10 mai et le 10 septembre dernier. Tant de blessures qui devraient permettre à Olivier Giroud de tirer son épingle du jeu. D'ailleurs, l'ancien pensionnaire de Chelsea n'a pas tardé avant de le faire.

Giroud remis de son lumbago ?



Le Tricolore, malgré lui aussi quelques problèmes physiques, a eu l'opportunité de disputer trois rencontres de Serie A, pour déjà deux buts inscrits. Et plus précisément un doublé, le 29 août dernier, contre Cagliari (4-1), à l'occasion de la 2eme journée du championnat d'Italie de football. Pour avoir l'opportunité d'avoir davantage de temps de jeu, le Français devra se remettre le plus rapidement possible de son lumbago, qui lui a ainsi déjà fait manquer le choc, ce dimanche, disputé sur la pelouse de la Juventus Turin (1-1), pour le compte de la 4eme journée de Serie A. Ce mercredi à 20h45, l'AC Milan reçoit Venezia, dans le cadre de la 5eme journée de Serie A. Reste à savoir avec quelles cartouches en attaque.

Giroud et Milan se régalent contre Cagliari :