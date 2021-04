Serie A : Naples, objectif C1

Cette saison, Naples n'a pas disputé la Ligue des Champions. Et pour cause, à l'issue de l'exercice 2019-20 de Serie A, les Partenopei n'avaient alors pris que la septième place finale du classement du championnat d'Italie. En 2020-21, les hommes de Gennaro Gattuso semblent bel et bien partis pour faire bien mieux et donc retrouver, dès l'année prochaine, la plus prestigieuse des compétitions de clubs. En effet, si l'un de ces précieux tickets semble être bel et bien promis à l'Inter Milan, qui file tout droit vers un 19eme titre de championne d'Italie, derrière, ils sont encore cinq clubs à pouvoir rafler les très derniers sésames, à savoir l'Atalanta Bergame, actuellement deuxième, l'AC Milan, troisième, la Juventus Turin, quatrième, Naples, actuellement cinquième avec 63 points et trois unités de retard sur la Juve, sans oublier la Lazio Rome, sixième et qui compte même encore un match en retard.

Une seule défaite lors de ses dix derniers matchs de Serie A



Contrairement à ses adversaires directs, Naples paraît avoir une fin de calendrier particulièrement dégagée, avec exclusivement des duels contre des équipes classées au-delà de la neuvième place du classement du championnat d'Italie. Son déplacement sur la pelouse du Torino, ce lundi soir (18h30), dans le cadre de la 33eme journée de Serie A, en est le parfait exemple. En effet, les Granata ne sont que seizièmes. Le Napoli a donc une très belle carte à jouer d'autant plus si l'on se réfère à ses derniers résultats dans l'élite.

En très grande forme, les Napolitains n'ont perdu qu'un seule de leurs dix derniers matchs de Serie A. C'était alors le 7 avril dernier, sur la pelouse de la Juventus Turin (2-1). Durant cette même période, dans le championnat d'Italie, le reste de son bilan est de sept victoires pour également deux matchs nuls. En cas de nouveau succès, Naples reviendrait alors à hauteur de la Juventus Turin. De quoi pouvoir légitimement continuer à rêver de pouvoir revenir en C1.

