presque étonnant de voir l'effet que peut continuer de faire José Mourinho, notamment après son dernier passage très mitigé à Tottenham, et plus globalement par la pauvreté du jeu offensif qu'il peine à proposer, année après année. La Roma n'avait pas provoqué une excitation aussi importante depuis longtemps. Quand le club de la Louve, mené par Eusebio Di Francesco, avait renversé le Barça en quarts de finale de la Ligue des Champions en 2017 (défaite 4-1 à l'aller, victoire 3-0 au retour), la surprise était finalement trop saisissante pour que les enflammés supporters romains aient réellement le temps de s'exciter.

Mais la fascination provoquée par le "Special One", particulièrement en Italie, reste bien intacte : allant arracher les rideaux pour amener plus de lumière lors de sa première conférence de presse, il a encore rappelé tout son bilan et que personne à l'Inter ne pouvait se comparer ni à Helenio Herrera, ni à lui après son triplé en 2010 (Ligue des Champions, Serie A, Coupe d'Italie). "Ce qui m'apparaît catastrophique, d'autres ne l'ont pas fait dans toute leur vie." Beaucoup d'autres, c'est vrai. Mais Mourinho n'y échappera pas : les résultats, s'ils ne sont pas au rendez-vous, feront très vite basculer les supporters de l'AS Rome dans l'extrême inverse. La déception pourrait être proportionnelle aux attentes et à ce contexte que Mourinho se plaît à construire lui-même.



Le technicien portugais veut apposer sa patte. Et vite, car le temps presse. Pedro n'entre pas dans les plans, ce qui est plus surprenant que Javier Pastore, Justin Kluivert ou Steven Nzonzi, également priés de quitter le navire. D'après Sky Sport, Granit Xhaka fait partie des joueurs ciblés, Rui Patricio ayant déjà rejoint les rangs romains. Jordan Veretout devrait encore être un homme de base, lui qui est rapidement devenu adulé par les tifosi. Quid, en revanche, de Dzeko ? Quoi qu'il en soit, Francesco Totti souffle sur les braises : "Avec un tel entraîneur, je pense qu'on va enregistrer de grandes signatures." Adoubé par la légende vivante, à Mourinho de jouer désormais. Seulement septièmes la saison passée en Serie A, les Romains, demi-finalistes de la Ligue Europa, disputeront simplement la nouvelle Ligue Europa Conférence.