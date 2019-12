L'arte può essere forte, ma siamo in totale disaccordo nell'utilizzare l'immagine delle scimmie come icona per la lotta al razzismo e siamo sorpresi dalla totale carenza di condivisione. @SerieA pic.twitter.com/SMCWi3y7He

— AC Milan (@acmilan) December 17, 2019

Un véritable fiasco. La Lega Serie A avait récemment confié à un artiste, Simone Fugazzotto, la création d'un logo fédérateur qui dirait 'Non' au racisme en Serie A.De quoi générer une certaine controverse... L'incident a pris de l'ampleur et l'artiste a été contraint de s'expliquer sur ses choix, s'exécutant dans les colonnes de La Repubblica : « En tant qu'artiste, je ne suis obligé à rien, mais je me joins bien sûr aux excuses de la Ligue à ceux que j'ai offensés. J'ai décidé de faire de chacun un singe. Un singe caucasien, un singe asiatique, un singe africain », a expliqué Fugazzotto, qui avait l'ambition d'ajouter un message sur ses tableaux pour clarifier sa démarche : « Nous sommes tous des singes ». Une démarche qui n'a pas été très bien reçue en Italie, avec plusieurs clubs se désolidarisant immédiatement de son œuvre.