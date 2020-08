Serie A : Les enjeux de la dernière journée

Finale pour le titre de vice-champion

Si la Juventus Turin est assurée de remporter le Scudetto, le suspense reste entier pour le titre honorifique de vice-champion d'Italie. Tout se jouera à 20h45 ce samedi au Gewiss Stadium. L'Atalanta Bergame y reçoit l'Inter Milan dans une véritable finale pour la deuxième place. Troisième à un point de son adversaire du soir, la Dea a besoin d'un succès pour passer devant les nerazzurri et terminer avec le meilleur classement de son histoire.

Course au maintien

Qui accompagnera la SPAL et Brescia en Serie B ? Pour l'instant, Lecce est dans la charrette mais le maintien reste possible. 18eme, le club des Pouilles n'a qu'un point de retard sur le Genoa, le premier non-relégable. Pour rester dans l'élite du football italien, les coéquipiers de Gianluca Lapadula ont besoin de battre Parme et espérer dans le même temps une contre-performance des hommes de Davide Nicola face à l'Hellas Vérone. Ces deux matchs sont prévus dimanche à 20h45.

Le record de Gonzalo Higuain va-t-il tomber ?

Contre Naples, Ciro Immobile a besoin d'un doublé pour entrer dans l'histoire. S'il marque au moins deux buts, l'attaquant de la Lazio va détrôner Gonzalo Higuain dans le livre des records de la Serie A. Il deviendrait alors le joueur le plus prolifique sur une saison italienne. Un exploit incroyable La marque de référence est fixée à 36 réalisations depuis 2016. Avec 35 buts cette saison, Ciro Immobile a pris le large sur Cristiano Ronaldo au classement des buteurs et désormais, il peut se pencher sur ce record pour réussir sa saison.

Des échéances européennes à préparer

Cinq clubs italiens sont encore engagés dans les phases finales de coupes d'Europe prévues en août. Cette dernière journée sert donc de répétition générale avant des matchs à éliminations directes. Les entraîneurs pourraient en profiter pour tester des choses, reposer des stars ou retrouver la confiance. Pour rappel, la Juventus Turin prépare la réception de Lyon avec un match contre la Roma. La Louve pourra en profiter pour affiner sa préparation du huitième de finale de Ligue Europa contre le FC Séville. Situation similaire à Bergame ou l'Atalanta va se frotter à l'Inter avant le PSG. Les Interistes vont aussi pouvoir se rôder avant d'affronter Getafe en C3. Enfin, Naples va croiser le fer avec la Lazio Rome et tenter de trouver les solutions pour briller lors du déplacement prévu à Barcelone.