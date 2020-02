Après la défaite concédée contre Lecce ce week-end par Naples (2-3), Kalidou Koulibaly a réagi sur Twitter. « Nous devons réagir comme une vraie équipe. Travailler et marquer des points. Naples ne mérite pas ce classement. » Un message en moins de 280 caractères qui en dit long sur l'état d'esprit napolitain du moment. Le vice-champion d'Italie en titre occupe actuellement la 12eme place de la Serie A. Un rang bien loin de ses objectifs annoncés en début de saison. L'équipe qui semblait renforcée par les arrivées d'Alex Meret, Konstantinos Manolas ou Hirving Lozano est en perdition. La période où les Azzurri rivalisaient avec la Juventus semble révolue. Parme, Cagliari ou Bologne se sont notamment imposés au pied de l'Etna depuis de début de la saison.

Un constat qui fait mal. Le San Paolo n'est plus une forteresse imprenable. Cette saison, les partenaires de Dries Mertens ont perdu autant de matchs de championnat à domicile que sur les quatre dernières années réunies. La faute à une équipe qui s'effrite autant que les murs de la mythique enceinte napolitaine. La somme d'individualités n'a jamais débouché sur un collectif brillant. Face à cet échec, les méthodes de Carlo Ancelotti n'ont pas fait de miracles. Et quand le message n'est plus passé, une énorme crise a explosé à coup de désaccords, sanctions et menaces internes. Un contexte qui a pesé sur des joueurs incapables de s'exprimer à leur véritable niveau.

Dobbiamo reagire da squadra vera: lavorare e fare punti. Napoli non merita questa classifica 💙 #NapoliLecce #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/tXPcScl70d

— Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) February 9, 2020

Une défense qui prend l'eau, une attaque qui a perdu la flamme



Si certains cadres font une saison honorable, ils ne brillent pas comme lors des dernières saisons. Dries Mertens, Arkadiusz Milik ou Lorenzo Insigne marquent mais aucun joueur napolitain n'a été impliqué sur dix buts ou plus cette saison. En panne, le secteur offensif du Napoli ne peut même plus compter sur l'efficacité défensive pour faire la différence sur ses rares buts. Si solides auparavant, les Partenopei prennent l'eau depuis le début de la saison. En 23 matchs, ils ont déjà encaissé 34 buts. Seulement deux de moins que sur l'intégralité du dernier exercice. Car c'est bien dans le domaine défensif que le bat blesse. Konstantinos Manolas n'a pas le même rendement qu'à la Roma et Kalidou Koulibaly, souvent cités dans la rubrique transferts, a manqué huit matchs à cause d'une suspension puis d'une blessure.

Allan, homme providentiel du Napoli depuis deux ans, a déjà la tête ailleurs. Lui aussi est régulièrement envoyé dans un grand club étranger par les rumeurs, mais il a surtout été un acteur principal dans la crise automnale. Il a notamment vu son logement être saccagé par des supporters. Une situation qui a poussé sa femme, enceinte, à rentrer au Brésil. Avec le dépositaire du jeu napolitain dans une situation personnelle peu évidente, c'est tout un club qui sombre un an après avoir perdu son leader Marek Hamsik. « Nous manquons de consistance dans le pressing et notre niveau de jeu » a concédé Gennaro Gattuso, l'entraîneur napolitain, ce week-end.

Un constat qui n'est pas suffisant pour relancer la machine. Ses méthodes n'ont pas apporté le coup de fouet tant espéré. Il ne reste plus que la Coupe pour sauver une saison cauchemardesque. La situation est tellement critique qu'une qualification européenne semble désormais passer par une performance en Coppa Italia et non plus par un redressement en championnat. Car même si ce n'est « pas le classement qu'il mérite », le Napoli est bien relégué dans la deuxième partie de tableau à douze points des billets pour la Ligue des Champions.

