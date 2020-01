Serie A : Lazio ou Roma, qui domine la Ville éternelle ?

🔥 Lo sai che ci sarò in ogni momento! 💛❤️#RomaLazio pic.twitter.com/yYMmorEHt9

. Si toutes les rencontres qui opposent les deux formations le sont, celle-ci pourrait en plus avoir une très grande importance pour la fin de saison en Serie A. Actuellement, la Lazio est sur le podium avec un match en moins (3eme, avec 45 points), alors que la Roma se trouve un cran en dessous de leur grand rival (4eme, 38 points). Autant dire, que la course à la Ligue des Champions et au podium bat son plein entre les deux équipes romaines.Si Aleksandar Kolarov avait ouvert le score sur penalty (17eme), Luis Alberto avait égalisé en seconde période sur une passe de Ciro Immobile (58eme). Lors de cette rencontre, la Louve avait alors eu la possession dans ce derby (54 %), mais les joueurs de Simone Inzaghi avaient été les plus dangereux avec notamment 21 frappes dont 13 cadrées, contre 8 et 5 pour les « visiteurs » du jour.Ce dimanche, le Stade Olympique accueillera du coup le 152eme derby de Rome en Serie A., et donc 59 matchs nuls également. En plus de cela, l’ancienne équipe de Francesco Totti, meilleur buteur de ce derby avec 11 réalisations, a marqué 190 buts contre 147 pour les Biancocelesti. Si l’histoire penche donc largement en faveur des joueurs de la Louve, la forme du moment est bien différente.Après deux défaites à domicile début 2020, contre le Torino (0-2) et la Juventus (1-2), les coéquipiers de Jordan Veretout ont rectifié le tir face au Genoa (1-3) dernièrement. Autant dire que ce derby (à 18h00, sur beIN SPORTS Max 4) promet de faire des étincelles.