Serie A: L'Atalanta ne se relâche pas

Les semaines passent et l'Atalanta Bergame apparaît comme un prétendant de plus en plus sérieux dans la course à l'Europe de l'autre côté des Alpes. Après avoir inscrit 6 buts à Sassuolo (2-6), puis 5 à Frosinone (0-5), les Lombards avaient signé un match nul (3-3) contre l'AS Rome dimanche dernier, le tout après avoir été menés de trois buts.

Et ce lundi soir, en clôture de la 22e journée de Serie A, les tombeurs de la Juventus Turin en Coupe d'Italie ont renoué avec la victoire en allant chercher les trois points à Cagliari (0-1), glanant ainsi un troisième succès de rang à l'extérieur. L'Atalanta subtilise donc la 5e place du classement à la Louve, et a toujours le podium en ligne de mire, distancé de cinq unités par l'Inter Milan, positionné sur la troisième marche.