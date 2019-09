Serie A: L'Atalanta étrille Sassuolo

Ce samedi, en match décalé du 6e acte de Serie A, l'Atalanta Bergame est allée s'imposer sur la pelouse de Sassuolo sur le score net et sans bavure de 1-4. Les Noir et Bleu ont assommé leur hôte du jour en première période grâce aux réalisations de Gomez (6e, 29e), Gosens (13e) et Zapata (35e). Après le repos, le Français Defrel a sauvé l'honneur des locaux (62e).

Bergame s'installe sur la troisième marche du podium, trois points derrière la Juventus et cinq longueurs derrière le leader, l'Inter Milan. L'Atalanta peut se targuer de posséder la meilleure attaque transalpine avec ses quinze buts inscrits depuis le début de cet exrecice.

#SassuoloAtalanta | 1-4 | FULL-TIME



VINCIAMO NOI!! Bastano i 4 gol della prima frazione, Sassuolo battuto 4-1!

ANOTHER WIN!! We defeat Sassuolo thanks to the 4 goals scored in the first half!#GoAtalantaGo ⚫ #SerieATIM pic.twitter.com/UU50zMesz8