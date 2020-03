Zvonimir Boban vers le départ ? Le directeur général adjoint du Milan a livré un entretien explosif à la Gazzetta dello Sport, où il reprochait à Ivan Gazidis, administrateur délégué du club, un manque de communication sur le dossier Ralf Rangnick. Le coach allemand ayant été approché sans que Boban ne soit au courant : "Ne pas nous avertir était irrespectueux. Ce n'était pas le style milanais. Du moins pas ce dont je me souvenais du style milanais. Selon moi, l'unité signifie le partage, l'unité signifie le respect. En fin de compte, nous avons besoin de cette approche, c'est la seule façon de travailler et de se sentir bien. Nous avons déjà parlé à Gazidis. Pour le bien de Milan, il est certainement nécessaire qu'une rencontre avec le propriétaire (le fonds Elliott, ndlr) ait lieu le plus tôt possible."

Maldini emporté par la chute de Boban ?

Pour rappel, le coach allemand Rafl Rangnick est fortement pressenti pour débarquer en été, lui qui apprend actuellement l'Italien selon Sky. Mais Rangnick n'arriverait pas seul. L'entraîneur débarquerait avec son staff, ce qui forcerait la légende du club Paolo Maldini (directeur technique) à céder sa place. Idem pour Frederic Massara, le directeur sportif. Bref, une tempête institutionnelle se prépare à Milan. Une de plus.