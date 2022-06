Serie A - L'AC Milan passe sous le contrôle du fonds américain RedBird (officiel)

Les deux sociétés ont "souscrit un accord définitif pour l'acquisition" du club italien par RedBird, déjà actionnaire principal du club de Toulouse, en France, selon le communiqué. Cet accord établit la valeur de l'AC Milan à "1,2 milliard d'euros" et doit déboucher sur un transfert de propriété d'ici septembre 2022. Elliott Management, qui a assaini les finances et restauré une crédibilité sportive d'un club à la dérive à la fin de l'ère Silvio Berlusconi (1986-2017), "conservera une participation financière minoritaire et des représentants au Conseil d'administration", a ajouté le club. RedBird Capital Partners est particulièrement présent dans le secteur du marketing sportif en Amérique du nord et a pris à l'été 2020 le contrôle (85% des parts) du club de Toulouse, qui va retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. Son patron, le financier d'origine italienne Gerry Cardinale, a aussi été associé à des opérations commerciales avec plusieurs franchises dans le sport américain, notamment avec des participations dans les New York Yankees ou les Boston Red Sox (baseball).

"La philosophie d'investissement de RedBird et les résultats obtenus dans le monde du sport ont démontré que les clubs de football peuvent avoir du succès sur le terrain, tout en maintenant un profil financier soutenable", a-t-il commenté, cité dans le communiqué. Près de la moitié des clubs de Serie A sont de propriété étrangère, pour la quasi-totalité entre les mains d'intérêts nord-américains. La seule exception est l'Inter Milan, détenue par le groupe chinois Suning. Outre l'image de marque de l'AC Milan, l'intérêt de l'opération pour RedBird repose sur le projet de nouveau stade porté par les deux clubs milanais. Synonyme de recettes accrues de billetterie, la nouvelle enceinte projetée succéderait au vénérable San Siro après 2026.