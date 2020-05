« Les clubs ont accueilli avec satisfaction l'autorisation donnée hier par le ministre Spadafora à la reprise de la Serie A et ont voté à l'unanimité pour l'organisation des 4 matches en retard de la 25e journée lors du week-end des 20 et 21 juin », peut-on lire dans un communiqué officiel publié par l'instance, faisant référence aux rencontres suivantes : Atalanta Bergame - Sassuolo, Hellas Vérone - Cagliari, Inter Milan - Sampdoria et Torino-Parme. La Ligue a par ailleurs rappelé que le football reprendra en Italie dès le 13 juin avec les demi-finales de la coupe nationale, qui réserve deux chocs (Naples-Inter Milan et Juventus-AC Milan).







Le Ministre des Sports italien Vincenzo Spadafora avait annoncé la couleur ce jeudi : « Le Comité technique et scientifique a donné son accord sur le protocole et la fédération m'a assuré qu'elle avait un plan B et un plan C.». Cette décision gouvernementale a été confirmée ce vendredi soir par la Ligue italienne de football (LegaCalcio).