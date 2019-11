Serie A : La Juventus renverse l'Atalanta avec Higuain et Dybala

L'Atalanta a poussé la Juventus Turin dans ses retranchements. Mais ce n'est pas encore elle qui fera tomber cette saison les Bianconeri, vainqueurs en ouverture de la 13eme journée de Serie A (1-3). Cette équipe de Bergame, qui joue la Ligue des champions cette saison, est une équipe joueuse, mais aussi une équipe coriace. La Juve pouvait en faire l'expérience dès le quart d'heure de jeu. Sami Khedira a en effet concédé un penalty dès le quart d'heure de jeu sur un extérieur du pied de Gomez dans la surface piémontaise. Mais Barrow a raté sa tentative dans la foulée. L'Atalanta continuait de dominer les échanges et quelques instants plus tard, Wojiech Szczesny réalisait une parade sublime sur une belle tête de Mario Pasalic. En face, la Juve peinait à exister et Paulo Dybala, ainsi que Gonzalo Higuain, avaient du mal à créer le danger ni même à être servis dans des dispositions correctes.



La seconde période ressemblait peu ou prou à la première avec une équipe de l'Atalanta, maîtresse des transitions défensives et aux relances propres. De l'autre côté du pré, la Juve survivait tant bien que mal jusqu'à la 74eme minute, où, sur une action confuse, Gonzalo Higuain, en renard des surfaces, égalisait grâce à un geste de buteur, lui qui se retournait subitement pour tromper Pierluigi Gollini d'une frappe déviée pour son 120eme but en Serie A. Le 121eme suivait quelques instants plus tard sur une action d'école au cours de laquelle Dybala décalait Juan Cuadrado et celui qui vient de prolonger avec la Juve servait « Pipita » en retrait dont la reprise sèche du droit faisait mouche. Dybala, dont c'était la 200eme ce samedi en Serie A, a marqué le but du 1-3 en fin de rencontre sur une passe décisive d'Higuain. Toujours leader de la Serie A, la Juve peut désormais se concentrer sur la Ligue des Champions en milieu de semaine. La Vieille Dame défiera l'Atlético Madrid à Turin mardi soir.